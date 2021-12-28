Долина пошутила насчёт того, как оставаться стройной

Российская исполнительница Лариса Долина пошутила по поводу секрета своей хорошей формы в Instagram. Она подробно расписала подписчикам свою "диету".

В своём новом посте Долина выложила видео, в котором она видит в купе поезда перед столом, который буквально ломится от всевозможной еды. На столе можно заметить огромное блюдо с жареными чебуреками, картошкой, пирожками, алкогольными напитками.

Секрет стройности певицы, по её собственным словам, заключается в следующем: нужно ровно в полночь начать предаваться чревоугодию, взяв для этого "самый толстый, самый жареный, самый масляный чебурек", который нужно с удовольствием съесть и запить хреновухой.

Чебурек, согласно рецепту певицы, нужно обязательно закусить картошкой, пирожками с рыбой и оладьями. С этими блюдами, по её словам, прекрасно сочетается водка на красной смородине.

"Это секрет моей красоты и стройности", — поделилась артистка.

Подписчикам понравился пост исполнительницы.

"Представляю, какая вкуснотища…", "Слюной вся изошла, приятного аппетита вам", "Ох, разрешите вам не поверить!" — написали они. "Лариса Александровна, у Вас прекрасное чувство юмора", — написала одна из читательниц.

До этого Долина признавалась, что смогла похудеть на 21 килограмм только с помощью врачей, который составили для неё специальный рацион.

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