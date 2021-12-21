Долина восхитила новым образом и напугала "неживым" лицом

Российская певица Лариса Долина умеет удивить своих поклонников, даже если делает это не нарочно.

Новое фото артистки, которое выложил в своём Instagram актёр Вячеслав Манучаров, вызвало бурю эмоций у пользователей.

На снимке Манучаров стоит рядом с Долиной, одетой в чёрный брючный костюм с блеском. Волосы артистки завиты в локоны, образ дополняют крупные серебристые серьги и броский макияж с акцентом на глаза.

"Фейерверк и салют, и искрит вино в бокалах. В ноль часов, ноль минут все начнем с начала. С невероятной и любимой Ларисой Александровной", — подписал снимок Манучаров.

Новое фото Долиной шокировало поклонников. Многие отметили её лицо, показавшееся им "неживым".

"Показалось с восковой фигурой Опры Уинфри", "Что с лицом Долиной?", "А все заметили неживое лицо Долиной? Вот уж воистину для некоторых фильтры зло", — прокомментировали пользователи снимок.

При этом многие отметили, что певица время совсем не изменило певицу, которая с каждым днём выглядит "всё моложе и моложе".





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.