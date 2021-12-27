Брат Моргенштерна рассказал, как аферисты "кинули" его на 4,5 миллиона рублей

Моргенштерн-младший обнаружил, что на его деньги мошенники устроили себе сказочный отдых в малазийском отеле.

Максим Моргенштерн

Брат эпатажного рэпера Алишера Моргенштерна Максим рассказал в интервью Пятому каналу, что с его банковской карты злоумышленники "увели" 4,5 миллиона рублей.

Начинающий музыкант выяснил, что на эти средства аферисты сняли гостиничный номер в Малайзии на целый год.

"Несколько дней назад я проснулся, беру телефон, как обычно, смотрю и вижу списание — четыре мульта (миллиона рублей — Прим. ред.). Я в диком ****", — цитирует слова Максима Пятый канал.

Деньги парень заработал на новом альбоме, который он долго готовил к выпуску. Максим обратился за помощью к юристам, которые проследили, по каким каналам у исполнителя утекла крупная сумма денег. Оказалось, что мошенники воспользовались счетами молодого человека, когда он вставил карточку в банкомат на Сейшельских островах.

"Где-то в конце сентября летал с девушкой на Сейшелы отдыхать и там пошёл в банкомат, снял денег. Мне сказали, что существует такая вещь, как кардинг. Там есть чипы, которые сканируют карту и сверху, и снизу. Походу моя карта уплыла в даркнет или в чей-то Telegram-канал. И мои данные продали", — объяснил Максим.

Любители жить за чужой счёт на деньги молодого музыканта забронировали отель в Малайзии на год вперёд.

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