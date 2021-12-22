Пугачёва готова выступить на корпоративе за 10 млн рублей

Алла Пугачёва, хоть и попрощалась с большой сценой, но всё же выставила свой прейскурант на выступление на новогодних праздниках. Примадонна ценит себя недёшево. Чуть уступает экс-супруге по финансовым аппетитам Филипп Киркоров.

В Сети появился актуальный "прайс" на новогодние выступления звёзд отечественного шоу-бизнеса.

На новогодний праздник можно пригласить Аллу Пугачёву. Для этого нужно раскошелиться на 10 миллионов рублей. Филипп Киркоров согласен приехать на ваш корпоратив за 8 млн рублей.

Переплюнули Примадонну группа "Ленинград" и Григорий Лепс. Они готовы развлечь публику на Новый год за 15 и 12 миллионов рублей соответственно.

Все "рекорды" побил Андрей Губин, который много лет не выступает на сцене и отказывается от самых заманчивых предложений.

"Лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даём любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит нет", — объясняет концертный директор певца Юрий Борисов в программе Пятого канала "Светская хроника".

Другие звёзды оценили себя скромнее и готовы зажечь на сцене за три с половиной миллиона рублей (Полина Гагарина), за один миллион рублей (Глюкоза), за 600 тысяч рублей (Виктория Дайнеко).

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