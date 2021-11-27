Пугачёва прошлась по магазинам в элегантном монохромном образе

Галкин поспешил продублировать уникальный контент с женой, фото и видео с которой появилась в аккаунте молодого друга Пугачёвой. Галкин вычислил местонахождение жены благодаря социальным сетям.

Алла Пугачёва

Максим Галкин в своём Instagram опубликовал завораживающие кадры. На видео запечатлена Алла Борисовна в чёрно-белом наряде.

На Примадонне — чёрные брюки, подчёркивающие её стройные ноги. Черную блузу украшает ассиметричный воротник и длинная цепочка жемчужных бус. Поверх монохромного наряда певица накинула пальто с длинными полами с белой атласной подкладкой. Дополняют образ ультрамодные перчатки, обнажающие только пальцы звезды.

"Алла сегодня по магазинам, вот зашла к @igorgulyaevofficial. Благодаря соцсетям знаешь, где жена", — написал под видео шоумен.

В подписи шоумена интернет-пользователи увидели лёгкие нотки ревности.

Пугачёва вошла в бутик как царица — триумфально и красиво.

"Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист для Пугачёвой сама Пугачёва", — звучит голос за кадром. "Не сомневайся", — ответила звезда.

Голос, вероятно, принадлежит стилисту Игорю Гуляеву, который в последнее время сотрудничает с Примадонной.

На страничке стилиста появилась фотография народной артистки СССР в меховой рыжей шапке и в стильных очках с чёрной оправой.

Эти предметы в образ певицы добавил специалист в области моды и красоты.

"От себя добавил немного и образ заиграл по-новому", — объяснил стилист.

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