Блогер Елена Миро высказалась на тему гибели животных в особняке Анастасии Волочковой.
"Хотела привычно спросить, где Шантик, но намного важнее вопрос, когда наши селебруны уже перестанут напяливать на себя шубы? И отчего умер кот — хотелось бы получить объяснений!" — написала сетевой обозреватель в своём ЖЖ.
Известия о череде смертей котов экс-примы Большого театра до сих пор не отпускают публику. Любители братьев наших меньших считают, что в гибели котов балерины прослеживается какая-то зловещая закономерность. Печальная тема, однако, послужила поводом поупражняться в остроумии для сетевых остряков.
"От стыда. От стыда они умирают";
"Не ухаживают просто за животными, только для фотосессии заводит (у меня кошка уже 11 лет живет и ничего с ней не происходит";
"Несколько вариантов:
— Увидел хозяйку и инфаркт микарда, вот такой рубец,
— она ими занюхивает,
— от шпагата Кондратий хватил.
"Не любят животных, тогда зачем их вообще заводят — что Волочкова, что Бородина";
"Наверное слышат, как она "поёт", — выдвигали свои версии интернет-пользователи.
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