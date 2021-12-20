Собчак прилетел новый судебный иск за "ненависть к цыганам"

Ксения Собчак пожаловалась на новые судебные претензии со стороны обиженных. На этот раз журналистку обвиняют в нападках на людей по национальному признаку.

Почти каждая журналистская работа Собчак оборачивается для неё неприятностями.

Журналистка призналась, что была готова к недовольству тех, кого она упомянула в негативном ключе в своём новом фильме, однако неприятности пришли оттуда, откуда не ждали.

"Господи, дай мне сил. На меня опять подали в суд по х***. И попросили сто миллионов", — посетовала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале.

Претензии спровоцировал фильм Собчак под названием "Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы", который уже посмотрели более 4 млн. человек.

"Мы были готовы к обидам и возмущениям от продавцов воздуха. Но жизнь штука неожиданная. Разжигание ненависти к цыганам", — объяснила Собчак.

За всю цыганскую нацию, по словам Ксении, оскорбился гражданин по имени Сергей Бриз.

"Посчитал, что я оскорбила этническую группу. Сообщил, что подает на меня в суд, потребовал удалить выпуск, извиниться и заплатить ему 100 млн. Ну и три хэштега поставил: #инфоцыгане #инфоцыган #инфоцыганство. Охваты сами себя не охватят", — объяснила знаменитость.

Представительница селебрити отметила, что не является автором термина "инфоцыгане” и уверила, что предубеждений по отношению к представителям цыганской национальности не имеет.

"По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю. По поводу претензий Сергея Бриза: по****", — резюмировала журналистка.

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