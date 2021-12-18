Собчак рассказала о революционном документе "воров в законе"

Собчак рассказала, что после публикации пыток в колониях зэки пересмотрели свои "понятия" и выработали новые правила общения с "опущенными".

Ксения Собчак уверена, что её YouTube-канал смотрят "воры в законе".

Она напомнила, о чём она говорила с рэпером Жиганом. В разговоре с исполнителем, который имеет за плечами опыт отсидки в колонии, журналистка поинтересовалась, в чём виноват человек, над которым измывались в колонии. Рэпер отметил, что не подаст руку над называемому "опущенному" человеку.

"В связи с освещением этой темы, с обсуждением пыточных архивов сами воры в законе потребовали не считать "опущенными" тех, кого изнасиловали по приказу сотрудников ФСИН, и распространить это по тюрьмам", — написала звезда ТВ и интернета в своём Telegram-канале.

В этом послании представители криминального мира отмечают, что "унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать”.

Собчак назвала данный документ революционным

"Заключённых пугает не только само изнасилование, но и то, что вся колония будет считать их "опущенными" и изгоями. Именно для этого сотрудники ФСИН снимали пытки на видео — чтобы шантажировать записями арестантов", — отмечает журналистка.

Такие методы заставляют представителей преступного сообщества менять свою "систему координат".

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