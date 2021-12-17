Эрнст рассказал, кто займёт место Градского в шоу "Голос"

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что на шоу "Голос" не будет нового наставника, который займёт место Александра Градского.

"Вместо Градского никто", — сказал Эрнст в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что организаторы шоу предоставят зрителям возможность решать, кто из команды Градского пройдёт в следующие этапы конкурса. Таким образом, ожидается зрительское голосование.

Эрнст опроверг данные СМИ о том, что певица Лариса Долина может прийти на место Градского и стать новым членом жюри.

Гендиректор телеканала назвал такую информацию ложью и подчеркнул, что ни одна кандидатура не рассматривалась на замену Градского.

Певец и композитор Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября. Он был членом жюри шоу "Голос" с 2012 по 2015 год. Через два года он вернулся в проект и стал наставником в шестом сезоне музыкального конкурса.

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