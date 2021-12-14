Волочкова снова оскандалилась на съёмках шоу

Балерина Анастасия Волочкова поругалась с комиком Владимиром Бухаровым и вспомнила недобрым словом Большой театр в ходе шоу "Бар в большом городе". Об этом пишет издание "Стархит".

Шоу с участием танцовщицы в итоге получилось настолько скандальным, что организаторы решили оставить его в закрытом доступе, с возможностью просмотра только по платной подписке.

Гости и ведущие обратили внимание, что Волочкова была на съёмках не совсем в трезвом виде. Сначала она перебивала других гостей, рассказывая свои собственные истории. В числе других воспоминаний артистки оказался и скандал с ёлочкой, про который она рассказала сама.

"Я сидела, никого не трогала. А заканчивалось лето, и я подумала: "Господи, когда же еще под ёлочку схожу". Ну, я пошла и пописала, а на следующий день в Интернете везде видео появилось, как Волочкова трусики снимает. Я сначала очень расстроилась, не поняла, кто меня подставил. А потом я подумала, что если моя попа интересует людей больше, чем все события, которые происходят в мире, то это уже показатель. Я — феномен", — с гордостью сообщила Волочкова.

Когда другой гость передачи, комик Владимир Бухаров, вспомнил, как ему однажды пришлось отбиваться от настойчивых приставаний нетрезвой балерины, Волочкова возмутилась услышанным.

"Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить её в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это всё? Да пошёл ты! Ты некрасиво сделал. Я всё уже увидела. Это неуважение к человеку", — отметила артистка.

Помимо этого, Волочкова не смогла не вспомнить о наболевшем — Большом театре, откуда ей когда-то пришлось уйти.

"Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать. Их директор сразу предложил мне контракт на 18 спектаклей. А Большой театр продолжают разваливать", — возмущалась балерина.

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