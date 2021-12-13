Басков рассказал, как относится к знакомствам по интернету

Российский исполнитель Николай Басков рассказал в беседе с изданием «Дни.ру», можно ли найти достойного партнёра на сайтах знакомств.

Басков рассказал журналистам во время премии «Золотой граммофон», что на днях был ведущим на свадьбе молодых людей, знакомство которых произошло в интернете.

«Они оба из хороших, культурных семей, но нашли там свое счастье. Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе!» — посоветовал Басков.

Что касается него самого, певец отметил, что лично для него опыт знакомств на специальных сайтах оказался бесполезен.

«Мне нет смысла знакомиться в интернете, поскольку все равно мне там никто не верит, что это я», — признался артист, добавив, что поклонники и так часто ему пишут признания в Instagram и пытаются завязать с ним разговор в личных сообщениях.

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