Басков сделал татуировку на шее: "Не бойтесь экспериментов"

45-летний Николай Басков удивил публику тем, что сделал на шее большую татуировку, в которой увидели намёк на один из хитов певца.

Николай Басков опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото, на котором демонстрирует татуировку в виде старинной чаши, похожей на кубок. Натуральный блондин российской эстрады оттянул воротник джемпера и показал набитое на коже изображение. Подписчикам певца бросился в глаза также чёрный лак на ногтях исполнителя.

"Всем лёгкой недели и не бойтесь экспериментов", — подписал снимок исполнитель хита "Шарманка".

На фото отреагировали коллеги Баскова

"Я подумала синяк", — написала Лолита Милявская под фото.

Даня Милохин одарил своего напарника по клипу "Золотая чаша, золотые цепи" множеством влюблённых смайликов с сердечками вместо глаз.

"Тик ток тебя за ногу"; "Николай, Вас покусал Милохин?"; "И у Вас маникюр"; "Моргенштерн рулит, мир сходит сума"; "Такой высоты певец, для чего всё это? Непорядок", — комментировали пост Баскова интернет-пользователи.

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