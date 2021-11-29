45-летний Николай Басков удивил публику тем, что сделал на шее большую татуировку, в которой увидели намёк на один из хитов певца.
Николай Басков опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото, на котором демонстрирует татуировку в виде старинной чаши, похожей на кубок. Натуральный блондин российской эстрады оттянул воротник джемпера и показал набитое на коже изображение. Подписчикам певца бросился в глаза также чёрный лак на ногтях исполнителя.
"Всем лёгкой недели и не бойтесь экспериментов", — подписал снимок исполнитель хита "Шарманка".
На фото отреагировали коллеги Баскова
"Я подумала синяк", — написала Лолита Милявская под фото.
Даня Милохин одарил своего напарника по клипу "Золотая чаша, золотые цепи" множеством влюблённых смайликов с сердечками вместо глаз.
"Тик ток тебя за ногу";
"Николай, Вас покусал Милохин?";
"И у Вас маникюр";
"Моргенштерн рулит, мир сходит сума";
"Такой высоты певец, для чего всё это? Непорядок", — комментировали пост Баскова интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.