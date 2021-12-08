Кинокритик оценил степень пропаганды алкоголизма в фильме "Ирония Судьбы"

Кинокритик Евгений Баженов, известный в среде киноманов под псевдонимом BadComedian, в преддверии Нового года порассуждал о культовом фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". В частности, он прокомментировал мнение о том, что "кинолента провоцирует россиян на пьянство".

По мнению блогера, винить только "сферу развлечений" (к коей относится и кино) в "пьянстве и наркозависимости жителей России" — глупо. С таким же успехом в комедии, снятой в 1975 году, равно как и её сиквеле от 2007-го года "каждый видит, то, что хочет":

Кто-то видит в картине призыв к пьянству, а кто-то — пропаганду драк и обморожения.

"Главное, чтобы ребенок, на которого может влиять пропаганда, жил в нормальной семье, где родители в нужный момент объяснят, что пить вредно вообще. И своим примером покажут, что нормально на Новый год выпить бокал шампанского. И всё. А дальше уже от адекватности ребёнка всё зависит", — уверен BadComedian (цитата NEWS. ru).

Как подчеркнул кинокритик, в России надо не в фильмах "пропаганду пьянсва" искать, а с семьями в "ужасном финансовом положении" да "с пьющими отцами" работать.

К слову, ранее рэпер Баста упрекал BadComedian в склонности к морализаторству.

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