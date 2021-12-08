EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Сингапура не будут оплачивать лечение от коронавируса невакцинированным
В Москве завершился Всероссийский образовательный форум студенческих СМИ
Иммунолог Крючков призвал "не фантазировать" о живой вакцине из "омикрона"
Хейтеры затроллили Бузову за "расплывшуюся" после больницы фигуру
В Совфеде сочли заготовкой заявление Байдена после переговоров с Путиным
ВОЗ: смертность от COVID-19 в мире выросла за неделю на 10 процентов
Биологи из США рассказали, как суши помогут в борьбе с COVID-19
От оправдания нацизма на Украине перешли к открытому восхищению УПА*
Мясников предупредил об опасных последствиях голодания: "Это противоестественно"

Кинокритик оценил степень пропаганды алкоголизма в фильме "Ирония Судьбы"

Шоу-бизнес

Кинокритик Евгений Баженов, известный в среде киноманов под псевдонимом BadComedian, в преддверии Нового года порассуждал о культовом фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". В частности, он прокомментировал мнение о том, что "кинолента провоцирует россиян на пьянство".

Кинокритик оценил степень пропаганды алкоголизма в фильме "Ирония Судьбы"

По мнению блогера, винить только "сферу развлечений" (к коей относится и кино) в "пьянстве и наркозависимости жителей России" — глупо. С таким же успехом в комедии, снятой в 1975 году, равно как и её сиквеле от 2007-го года "каждый видит, то, что хочет":

  • Кто-то видит в картине призыв к пьянству, а кто-то — пропаганду драк и обморожения.

"Главное, чтобы ребенок, на которого может влиять пропаганда, жил в нормальной семье, где родители в нужный момент объяснят, что пить вредно вообще. И своим примером покажут, что нормально на Новый год выпить бокал шампанского. И всё. А дальше уже от адекватности ребёнка всё зависит", — уверен BadComedian (цитата NEWS. ru).

Как подчеркнул кинокритик, в России надо не в фильмах "пропаганду пьянсва" искать, а с семьями в "ужасном финансовом положении" да "с пьющими отцами" работать.

К слову, ранее рэпер Баста упрекал BadComedian в склонности к морализаторству.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

[BadComedian] - Полицейский с рублёвки (НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ - новые Ёлки)
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Иммунолог Крючков призвал "не фантазировать" о живой вакцине из "омикрона"
Хейтеры затроллили Бузову за "расплывшуюся" после больницы фигуру
В Совфеде сочли заготовкой заявление Байдена после переговоров с Путиным
ВОЗ: смертность от COVID-19 в мире выросла за неделю на 10 процентов
Биологи из США рассказали, как суши помогут в борьбе с COVID-19
От оправдания нацизма на Украине перешли к открытому восхищению УПА*
Мясников предупредил об опасных последствиях голодания: "Это противоестественно"
"Начнутся серьёзные проблемы": газ на Украине может закончиться уже в январе
США требуют вывести "российские войска" из Молдавии
Щедро: $4 млрд направят США на "сдерживание России в Европе"
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Ирина Шлионская Как избавиться от пищевой зависимости? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов Любовь Степушова Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики" Любовь Степушова
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаётся на территории Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаётся на территории Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников