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Баста упрекнул BadComedian в сухом морализаторстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

40-летний рэпер считает, что Евгений Баженов в своих обзорах утратил былую лёгкость и юмор. Музыкант раскритиковал рецензию блогера на фильм "Непосредственно Каха".

Баста упрекнул BadComedian в сухом морализаторстве

Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) считает, что Евгений Баженов, известный на просторах Сети, как BadComedian, превратился в сухого морализатора.

Рэпер отметил, что в критике популярного блогера пропали комедийные вставки, которые делали его обзоры остроумными и забавными.

Василий Вакуленко считает, что Баженов стал чересчур серьезно относиться к своим разборам. Исполнителю, в частности, не понравился отзыв BadComedian на фильм "Непосредственно Каха".

Он убеждён, что критика шуток в рецензии блогера прозвучала нелепо.

"Это комсомол, который напрягает. Ты говоришь, что этот юмор лицемерный, а "Борат" не лицемерный? Это высокий уровень лицемерия. Где объективность в "Борате"? Там все гипертрофировано, пережато и смешно. Ты понимаешь, что юмор либо смешон, либо нет", — цитрирует слова Басты "СтарХит".

Рэпер считает, что в оценках Баженова есть заметный перекос.

"Я знаю, что он фанат Юрия Быкова, но так никто и не дождался разбора "Спящих". Сериал снят по сценарию Минаева. Любимый режиссёр Жени сделал всё, за что он обычно своих, так сказать, клиентов разрывает. Быков снял пропагандистский сериал за наши деньги, в чём потом признался, и назвал это своей самой страшной ошибкой. Но Женя сказал: "Ну снял и снял. Кому не нравится, не понимаю, пусть не парятся. Пусть идут на фиг". Вот такие моменты всегда меня трогали", — выразил свою позицию музыкант.

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Автор: Елена Былкина
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