Ксения Собчак добралась до руководителя шоу-балета TODES Аллы Духовой. Для характеристики именитого хореографа журналистка подобрала странный эпитет.
Собчак взяла интервью у Аллы Духовой. Ксению в первую очередь интересовали тайны, которые хранит руководитель прославленного хореографического коллектива.
О своих впечатлениях от общения с Аллой Духовой журналистка написала в своём Instagram-аккаунте.
"Возможно Алла на меня обидится, но я все же скажу. Когда мы готовились к выпуску, то искали, как обычно, слово, которое охарактеризовало бы героя, и от него бы отталкивались… Характерная женщина прошла через многое, много нашла, много потеряла. Черный верх- красный фон. Понятно. Потом вдруг нашлось слово. Приготовьтесь… Алла — евнух", — заявила Собчак.
Журналистка поспешила объяснить, что под этим словом она разумеет хороший смысл.
"Она 35 лет стоит у дверей покоев звёзд нашей эстрады, все слышит, все помнит", — объяснила Собчак.
При этом Ксения Анатольевна уверяет, что Духова очень надёжно хранит чужие тайны.
"Наверное, если бы я так много знала, то тоже постоянно бы улыбалась", — отметила интервьюер-провокатор, заверив, что такое интервью у Духовой ещё никто до неё не брал.
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