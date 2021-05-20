Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте

Создательница шоу-балета TODES Алла Духова начала работать с Кристиной Орбакайте, когда та была совсем юной.

Духова рассказала, что с Примадонной отношения у неё складывались непросто. Алле Борисовне не всегда нравилось то, какие роли в своём ансамбле хореограф отводит наследнице.

Алла Пугачёва довольно строго относилась к худруку своей дочери.

"Однажды она пришла и сказала: "Что это вы мою доченьку задвигаете?" — вспомнила знаменитый хореограф в эфире программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Отношения у Аллы Духовой и Кристины Орбакайте, несмотря на трения со звёздной матерью, остались тёплыми и дружескими. Алла Владимировна часто становилась гостьей на семейных мероприятиях Кристины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.