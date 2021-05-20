EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Казань сегодня: игра в теракт и увольнение полицейского за ролик с допросом
После Зеленского: Кургинян о двух сценариях действий Украины
Жовква назвал фактор, нужный для встречи Байдена и Зеленского в июне
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Лавров и Блинкен: встреча была конструктивной
Медиков обвиняют в смерти Марадоны
В Великобритании зафиксирован всплеск антисемитизма
Трамп прокомментировал уголовное дело против себя
"Я сделал это для Америки" - директор Colonial Pipeline заплатил выкуп хакерам

Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Создательница шоу-балета TODES Алла Духова начала работать с Кристиной Орбакайте, когда та была совсем юной.

Духова рассказала, что с Примадонной отношения у неё складывались непросто. Алле Борисовне не всегда нравилось то, какие роли в своём ансамбле хореограф отводит наследнице.

Алла Пугачёва довольно строго относилась к худруку своей дочери.

"Однажды она пришла и сказала: "Что это вы мою доченьку задвигаете?" — вспомнила знаменитый хореограф в эфире программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Отношения у Аллы Духовой и Кристины Орбакайте, несмотря на трения со звёздной матерью, остались тёплыми и дружескими. Алла Владимировна часто становилась гостьей на семейных мероприятиях Кристины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Алла Духова - О Тодес, Дружинине, Мигеле и личной жизни/ Рум тур нового дома
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Лавров и Блинкен: встреча была конструктивной
Медиков обвиняют в смерти Марадоны
В Великобритании зафиксирован всплеск антисемитизма
Вика Цыганова: номер Манижи - просто кич, что и оценили европейцы
Трамп прокомментировал уголовное дело против себя
"Я сделал это для Америки" - директор Colonial Pipeline заплатил выкуп хакерам
Китайский марсоход прислал первые после посадки снимки
Протест полицейских в Париже: "Платят за то, чтобы служить, а не умирать"
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

Ночью натуралист сам переправился на остров и, найдя там животное, добил его. При этом он обнаружил на острове 20 скелетов слонов, но без слоновой кости (то есть бивней).

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Новости Белоруссии
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
Дачная аптечка: самые необходимые лекарства
Советы
Дачная аптечка: самые необходимые лекарства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников