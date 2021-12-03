Из ТВ-трансляции КВН убрали песню Слепакова про шоу "Игра"

Семён Слепаков выступил со смелой песней на 60-летнем юбилее КВН. Комик съязвил по поводу закрытия шоу "Игра". Этот дерзкий выпад на ТВ-эфир не пропустила цензура.

В ноябре в столице состоялись съемки юбилейного концерта КВН. В честь 60-летия знаменитой передачи собрались знаменитые выпускники Клуба весёлых и находчивых. Среди почётных гостей был и Семён Слепаков.

Как сообщает "СтарХит", юморист вышел на сцену с гитарой в руках с соратниками по "Сборной Пятигорска". Слепаков не побоялся высказаться на тему закрытия шоу ТНТ "Игра".

Он переделал песню Юрия Левитанского "Диалог у новогодней ёлки". В композиции он потроллил тему изгнания шоу "Игра" с телевизионных экранов.

В эфир Первого канала дерзкий номер целиком не попал. Оставили в песне только шутки про российских футболистов, а вот диалог на острую тему с Еленой Борщёвой цензуру не прошёл. Номер при этом всё же просочился в Сеть и вызвал одобрение у зрителей.

О приостановке съемок юмористического проекта ТНТ рассказал Гарик Мартиросян, который списал всё на коронавирусные ограничения.

Шоу так и не вернулось на экраны, что дало право говорить о том, что шоу закрыли по иным причинам. Выдвигаются две версии закрытия шоу. Ксения Собчак утверждает, что Александр Масляков избавился от конкурентов, которые якобы скопировали формат передачи с КВН. Говорят также, что шоу прикрыли из-за скандального поцелуя Дениса Дорохова с парнёром по команде "Камязяки".

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