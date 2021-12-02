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Илью Варламова еле спасли от взбешённой толпы в Либерии

Шоу-бизнес

У журналиста и архитектора Ильи Варламова возникли серьёзные проблемы в западной Африке. Блогер навлёк на себя гнев местных жителей неосторожным поведением.

Илью Варламова еле спасли от взбешённой толпы в Либерии

Илью Варламова пришлось эвакуировали полицейским в Либерии, так как журналиста хотели растерзать рассвирепевшие жители африканской страны.

Как рассказал блогер, один из местных жителей решил, что Варламов снял его ставку на игровых автоматах. После этого завязалась потасовка. Русский блогер нашёл убежище в одном из недалеко стоящих зданий.

Журналиста подстерегала собравшаяся толпа, поэтому ему пришлось позвать на помощь стражей правопорядка.

Из здания блогера эвакуировали полицейские. Сейчас Варламов даёт объяснения в полицейском участке. Там же находится обиженный африканец с защитником. Гражданин Либерии обвиняет журналиста в том, что он снял секретное расположение автоматов.

"Либерия — беднейшая страна Западной Африки. Большинство населения тут не имеет работы и живет за чертой бедности. Первое, что визуально шокирует в стране — это отношение к мусору. Океан тут воспринимают как отхожее место. Люди ходят на берег гадить и выбрасывают отходы. Городская канализация, естественно, тоже черной рекой впадает прямо в океан, а количество пластика на песке такое, что песка не видно", — нелестно охарактеризовал страну Варламов в своём Instagram-аккаунте.

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Как живет ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ и сколько он ЗАРАБАТЫВАЕТ
Автор: Елена Былкина
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