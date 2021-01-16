Илья Варламов вернулся в Россию

Блогер Илья Варламов уже находится в России, однако издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов остаётся в Южном Судане.

По словам главреда издания Сергея Смирнова, у Верзилова не было билетов на обратный рейс.

"Он до сих пор ещё в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке… У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе", — пояснил Смирнов.

Напомним, ранее Верзилова и Варламова задержали в Южном Судане по подозрению в незаконной съёмке военных объектов с применением квадрокоптера.