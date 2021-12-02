Гусман отчитал Марию Шукшину и других антиваксеров: "Это преступление"

Режиссёр Юлий Гусман считает, что Мария Шукшина и другие антипрививочники из числа звёзд занимаются преступной агитацией.

Бессменный член жюри КВН уверен, что вакцина от COVID-19 полезна и спасительна. Режиссёр видит преступление в том, что Мария Шукшина и её единомышленники выступают против прививок от коронавируса.

Юлия Гусмана возмущают публичные высказывания некоторых звёзд в условиях, когда люди массово умирают от коронавируса.

"Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Это ужасно, я как врач вам говорю, это тяжелейшая смерть. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, несут полный бред", — цитирует слова Гусмана RTVI.

Гусман считает, что вакцина — это гарантия спасения от смерти. Известный продюсер объяснил, что поспешил сделать прививку от COVID-19, как только появилась первая возможность. Сначала он привился Pfizer, так как находился за рубежом, а после ревакцинировался "Спутником V".

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