Александр Серов впервые после COVID появился в публичном пространстве

Александр Серов, перенесший тяжёлый коронавирус и уже две недели восстанавливающийся дома после выписки из клиники, появился наконец-таки в публичном поле.

Его первый после долгого молчания пост в Instagram поклонники ожидаемо встретили с восторгом – очень уж они переживали за жизнь любимого исполнителя.

Серов поблагодарил подписчиков за поддержку, отметив, что она придавала ему сил в то время, когда они были очень нужны.

В комментариях под постом – ответы от преданных фанатов с пожеланиями долгих лет жизни:

zosasokolenski: Радостные новости приятно читать, любимый певец живите долго и радуйте нас своими песнями ❤️❤️❤️❤️❤️ magic_crossroads: Мы рады что вы с нами, Маэстро)👏👏👏 gerikzhanna:Рада вас видеть!!! Без ваших песен опустеет сцена! Держитесь! Хорошо выглядите! Желаю скорейшего выздоровления и снова на сцену!!!❤️🙌👏 taisiiavolovik:Выздоравливайте, Александр, я очень переживала.Вы мой кумир! Я была на вашем концерте в Ростове на Дону в 28 лет.Я купила фото и смотрела на него несколько десятков лет.Спасибо за песни и берегите себя👏🔥❤️