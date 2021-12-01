Александр Серов, перенесший тяжёлый коронавирус и уже две недели восстанавливающийся дома после выписки из клиники, появился наконец-таки в публичном поле.
Его первый после долгого молчания пост в Instagram поклонники ожидаемо встретили с восторгом – очень уж они переживали за жизнь любимого исполнителя.
Серов поблагодарил подписчиков за поддержку, отметив, что она придавала ему сил в то время, когда они были очень нужны.
В комментариях под постом – ответы от преданных фанатов с пожеланиями долгих лет жизни:
zosasokolenski: Радостные новости приятно читать, любимый певец живите долго и радуйте нас своими песнями ❤️❤️❤️❤️❤️
magic_crossroads: Мы рады что вы с нами, Маэстро)👏👏👏
gerikzhanna:Рада вас видеть!!! Без ваших песен опустеет сцена! Держитесь! Хорошо выглядите! Желаю скорейшего выздоровления и снова на сцену!!!❤️🙌👏
taisiiavolovik:Выздоравливайте, Александр, я очень переживала.Вы мой кумир! Я была на вашем концерте в Ростове на Дону в 28 лет.Я купила фото и смотрела на него несколько десятков лет.Спасибо за песни и берегите себя👏🔥❤️
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