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Актёр Мэтью Макконахи передумал идти в политику: "Это не мой путь"

Шоу-бизнес

Знаменитый голливудский актёр Мэтью Макконахи решил не участвовать в политических играх. Он заявил, что не будет подавать свою кандидатуру на пост губернатора родного штата Техас.

Актёр Мэтью Макконахи передумал идти в политику: "Это не мой путь"

Артист записал видеообращение в своём Twitter-аккаунте, где сообщил, что борьба за политическое лидерство — это не тот путь, по которому он бы хотел сейчас идти.

Вместе с тем Макконахи пообещал и дальше поддерживать бизнесменов и благотворительные организации.

"Я продолжу работать, инвестировать деньги, которые у меня есть, в поддержку предпринимателей, предприятий, фондов, которые, по моим убеждениям, помогают другим людям преуспеть в жизни, создают возможности для них", — сказал он.

Ранее актёр заявлял, что собирается стать губернатором Техаса, чтобы принять ряд важных политических решений, которые бы улучшили жизнь американцев.

Макконахи играл в таких популярных фильмах, как "Джентельмены", "Интерстеллар", "Волк с Уолл-стрит", "Далласский клуб покупателей".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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