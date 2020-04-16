Мэттью Макконахи снял видео про коронавирус

Голливудский актер Мэттью Макконахи снял забавный ролик, в котором исполнил роль охотника в ковбойской шляпе по кличке Бобби Бандито. По сюжету, он разыскивает коронавирус.

"Я говорю вам, что мы поймаем этого убийцу, потому что нам нужно выжить", — заявляет Макконахи на видео.

Поймать вирус можно надев маску, заявляет актер. Таким образом он решил привлечь внимание поклонников к необходимости ношения средств защиты в период эпидемии.

Подписчики Макконахи с восторгом отреагировали на его ролик. Многие в ответ оставили свои селфи с защитными масками.

Актер также запустил сайт, на котором любой желающий может купить бандану как у Бобби Бандито. Все собранные средства будут переданы на обучение и питание для нуждающихся.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в канадских больницах стали стерилизовать медицинские маски для повторного использования. Средств защиты категорически не хватает, заявляют руководители клиник. Вопрос снабжения больниц стал еще более актуальным в Канаде после того, как Соединенные Штаты заблокировали некоторые экспортные поставки защитного снаряжения.