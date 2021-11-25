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Орбакайте впервые взяла дочь на светское мероприятие

Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в первый раз вывела девятилетнюю дочь в свет. Подписчики сошлись во мнении, что наряд для светского мероприятия Кристина выбрала неудачный.

Кристина Орбакайте с дочкой Клавой
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой

"Вчера, после съёмки в Новогоднем Огоньке, Клавочка впервые в жизни попросила взять её с собой на светское мероприятие! Это была премия журнала @okmagazine_ru. А я выгуляла платье из новой коллекции", — написала певица под фото с дочкой.

50-летняя дочь Аллы Пугачёвой сохранила модельную фигуру, которую трудно чем-либо испортить.

Как правило, публика восхищается нарядами Орбакайте. Примадонна не раз говорила, что Кристина обладает отличным вкусом в деле выбора одежды. Фолловеры, однако, решили, что Кристину подвёл её вкус. Подписчики в Instagram активно критиковали платье Орбакайте.

Претензий к внешнему виду Клавдии никто не предъявлял. Девятилетняя девочка выглядела подчёркнуто скромно. Внучка Пугачёвой явилась на праздник в платье в шотландскую клетку.

А вот Кристине сильно досталось за её брендовый наряд в светлых тонах с гофрированными объёмными рукавами. Смутила публику броская отделка платья, напоминающую аварийную ленту. 

"Полосы с буквами, как дорожные указатели";

"Платье ужас… девочки красавицы";

"Может так фото передаёт, но платье мне совсем не понравилось";

"Мне как-то платье не очень. Может, что-то не понимаю", — писали фолловеры под снимком Кристины.

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Кристина Орбакайте - Сон во сне (official video 2021 года)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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