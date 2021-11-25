Орбакайте впервые взяла дочь на светское мероприятие

Кристина Орбакайте в первый раз вывела девятилетнюю дочь в свет. Подписчики сошлись во мнении, что наряд для светского мероприятия Кристина выбрала неудачный.

Кристина Орбакайте с дочкой Клавой

"Вчера, после съёмки в Новогоднем Огоньке, Клавочка впервые в жизни попросила взять её с собой на светское мероприятие! Это была премия журнала @okmagazine_ru. А я выгуляла платье из новой коллекции", — написала певица под фото с дочкой.

50-летняя дочь Аллы Пугачёвой сохранила модельную фигуру, которую трудно чем-либо испортить.

Как правило, публика восхищается нарядами Орбакайте. Примадонна не раз говорила, что Кристина обладает отличным вкусом в деле выбора одежды. Фолловеры, однако, решили, что Кристину подвёл её вкус. Подписчики в Instagram активно критиковали платье Орбакайте.

Претензий к внешнему виду Клавдии никто не предъявлял. Девятилетняя девочка выглядела подчёркнуто скромно. Внучка Пугачёвой явилась на праздник в платье в шотландскую клетку.

А вот Кристине сильно досталось за её брендовый наряд в светлых тонах с гофрированными объёмными рукавами. Смутила публику броская отделка платья, напоминающую аварийную ленту.

"Полосы с буквами, как дорожные указатели"; "Платье ужас… девочки красавицы"; "Может так фото передаёт, но платье мне совсем не понравилось"; "Мне как-то платье не очень. Может, что-то не понимаю", — писали фолловеры под снимком Кристины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.