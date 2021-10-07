Алла Пугачёва снялась в рекламе ради Кристины Орбакайте

Алла Пугачёва не снимается в рекламе. Примадонна выше всех маркетинговых ходов. Только одно может заставить Аллу Борисовну стать рекламным лицом — любовь к дочери. Ради Кристины Орбакайте Пугачёва снялась в очень трогательном рекламном ролике.

Алла Пугачёва презентация духов «Kristina» | Кристина Орбакайте

Максима Галкина публика привыкла видеть в рекламе, а вот участие Примадонны в рекламном видео удивило подписчиков.

В Instagram-аккаунте Аллы Пугачёвой появилось новое видео. Примадонна в чёрном атласном наряде с чёрным кружевом на рукавах рассказывает о парфюмерной новинке, которую выпустила её старшая дочь Кристина Орбакайте.

"Я просто поражена своей дочерью. Кристина во всём уникальна. Она всегда удивляет меня своей стильностью, умением одеться. Во всём она хороша — и на сцене и в жизни. И вот теперь пожалуйста — выпустила парфюм. Кристина вместе с итальянской семьёй очень знаменитых парфюмеров мало того, что выпустила, смотрите с каким сюрпризом", — сказала Примадонна и продемонстрировала красивую упаковку духов.

Сюрпризом в коробочке было то, что при открывании упаковка начинала говорить голосом Кристины.

"Я Кристина Орбакайте", — звучал голос певицы из чёрной коробочки.

Алла Борисовна лично побывала на презентации духов дочери.

"Вчера была на презентации духов "Kristinа". В очередной раз порадовалась за, всегда и во всем, стильную дочь", — написала народная артистка СССР в своём микроблоге.