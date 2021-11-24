Долина призналась, что никогда не стала бы петь с Моргенштерном

Российская эстрадная певица Лариса Долина призналась, что ни при каких обстоятельствах не стала бы выступать в дуэте с современным исполнителем Моргенштерном, который ей категорически не нравится.

"Он мне как человек очень не нравится, потому что ведёт себя недостойно. Во всём должны бать мера, я так считаю. Он меры не знает ни в чём. Он мне неинтересен просто, поэтому я бы с ним никогда ничего не записала", — объяснила свой отказ артистка в эфире YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

На вопрос, с кем из современных молодых исполнителей она бы всё-таки хотела выступить дуэтом, Долина ответила, что ей импонирует певец Niletto.

"У него очень красивый тембр голоса. Я бы научила его немножко дикции, артикуляции, и мы бы с ним какой-нибудь дуэт, возможно, записали. Мне нравится очень тембрально его голос", — отметила певица.

Ранее Лариса Долина призналась в своей симпатии к Владимиру Путину, отметив, что он ей нравится и всегда нравился по-мужски.

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