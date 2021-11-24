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Лариса Долина призналась в "чисто женской" симпатии к Владимиру Путину

Шоу-бизнес

Звезда джаза Лариса Долина рассказала о своём знакомстве с российским президентом.

Лариса Долина призналась в "чисто женской" симпатии к Владимиру Путину

По её словам, однажды она была свидетельницей того, как Владимир Путин отлично — красиво и душевно — пел под баян:

"Мы познакомились, когда Владимир Владимирович "хотел полюбить джазовую музыку" и пригласил нас с саксофонистом Игорем Бутманом. Потом несколько раз он участвовал в застольях после больших концертов. На одном из них даже спел "Город над вольной Невой". Под баян. Очень красиво.

Он вообще интересный мужчина. Умный, с ним можно говорить на любую тему. И мне даже нравится по-мужски", — призналась певица в интервью Екатерине Гордеевой.

Кстати, Лариса Долина ни капельки не сожалеет о том, что она с 2003 года — член "Единой России". Она уверена, что многие артисты смогли сделать много полезного "по своей линии".

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Лариса Долина: «Хочу всё успеть»//«Скажи Гордеевой»
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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