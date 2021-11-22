Лариса Гузеева, которая провела в больнице в Коммунарке больше месяца с диагнозом COVID-19, заявила, что информация о вакцинации Валерия Гаркалина недостоверна.
Валерий Гаркалин скончался в реанимации от тяжёлых последствий коронавирусной инфекции. Лёгкие народного артиста РФ были сильно повреждены.
Дочь Гаркалина Ника сообщала, что отец трижды вакцинировался от коронавируса, однако антитела так и не выработались в его организме.
Смерть известного актёра вызвала в обществе ожесточённые дискуссии. Антипрививочники ухватились за известие о смерти знаменитости и сделали из него довод в пользу отказа от вакцинации от коронавируса.
Как сообщает "Комсомольская правда", Лариса Гузеева прокомментировала пост артиста Сергея Рогожина, который развернул а Facebook "антипрививочные дискуссии". Он привёл в пример Гаркалина, которого вакцина не спасла от смерти.
"Он был не привитый", — написала ведущая шоу "Давай поженимся!"
Рогожин возразил, что о прививках звезды фильма "Шрли-мырли" сообщила его дочь.
"Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки", — отреагировала на заявление коллеги Гузеева.
Лечение Ларисы Андреевной закончилось благополучно. Звезда ТВ рассказывала о своём пребывании в Коммунарке.
"Ты лежишь, у тебя статус "реанимация". Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая как шар, когда у тебя нет вен… Рядом лежал Валера Гаркалин", — сообщала Гузеева ранее.
Продюсер Евгений Фридлянд в Facebook в другой дискуссии уверил, что Гаркалин на самом деле не прививался.
"У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался", — писал Фринлянд.
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