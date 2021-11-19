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Соседка о бедственном положении Хлебниковой: "Сиделку не могла оплатить"

Шоу-бизнес

После инцидента с пожаром выяснилось, что Марина Хлебникова страдала от одиночества и безденежья. Певица очень надеялась на помощь Татьяны Овсиенко, Наталии Гулькиной и Кая Метова.

Соседка о бедственном положении Хлебниковой: "Сиделку не могла оплатить"

Марина Хлебникова переживала не лучшие времена. В 2018 году погиб её гражданский супруг. Сама она сломала шейку бедра, а отец певицы лежит разбитый инсультом.

Как сообщает издание "Собеседник", рядом с исполнительницей хита "Чашка кофею" была только её соседка и подруга Инна (имя изменено. — Прим. ред.).

Именно она призвала весь шоу-бизнес поддержать артистку, пострадавшую от пожара деньгами, так как 56-летней певице не на что было купить даже лекарства.

"После перенесённой травмы. когда Мариночка сломала шейку бедра, ей было совсем тяжело, — цитирует Инну "Собеседник". — Она ведь за папой ухаживала, который лежит после инсульта, а тут сама двигаться не могла, но выкарабкалась, она сильная, всё терпела.

По словам соседки, дочь Хлебниковой переехала жить на дачу.

"То есть, по сути, тоже бросила мать", — говорит Инна.

Соседка звезды скептически относится к заявлениям деятелей шоу-бизнеса, которые уверяют, что дружили с Хлебниковой. Отыскались даже концертные директора певицы.

"Какие там директора?! Она сиделку не могла оплатить", — возмущается подруга госпитализированной с ожогами артистки.

Она укоряет коллег Хлебниковой в том, что они забыли поздравить её с 55-летним юбилеем. В этом году о дне рождении Марины вспомнил Кай Метов.

"Она так счастлива была и рада! Танька Овсиенко, — мировая девчонка, рассказывала она мне. "Таня Овсиенко, Наташа Гулькина и Кай — мировые ребята, они меня никогда не оставят", — часто твердила Хлебникова в беседе с соседкой.

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Первые кадры пожара в квартире Марины Хлебниковой. Певица в реанимации
Автор: Елена Былкина
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