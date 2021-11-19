Выяснились подробности состояния Марины Хлебниковой

Стало известно, в каком состоянии исполнительница хита "Чашка кофею" Марина Хлебникова находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Марины Хлебниковой покрыто ожогами более 50% кожного покрова. Певицу погрузили в искусственную кому.

По информации источника, у 56-летней артистки повреждена кожа лица, туловища, верхние дыхательные пути.

В настоящий момент за жизнь Хлебниковой борются врачи, проводится интенсивная терапия. Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ с вазопрессорной поддержкой.

По предварительным данным, в крови исполнительниц нашли алкоголь — чуть более одной промилле. Медики не делают прогнозов по поводу выздоровления певицы, хотя отмечается положительная динамика.

Существуют две версии пожара: тлеющая сигарета и короткое замыкание.

"Первой спасателей вызвала дочь певицы, Доминика. Она находилась в квартире вместе с мамой. По словам очевидцев, из подъезда на носилках сперва вынесли мужчину — в сознании, затем Марину. Она была без сознания, в обгоревшей одежде и ожогах", — гласит информация ТГ-канала.

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