Врачи рассказали о состоянии Хлебниковой после пожара

После пожара певица Марина Хлебникова находится в тяжёлом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Певица по-прежнему на ИВЛ.

"Врачи оценивают состояние Хлебниковой как "тяжёлое, но стабильное", — цитирует источник в больнице телеканал "360".

Ранее Pravda. Ru писала о сильном пожаре в двухуровневой квартире певицы. ЧП произошло минувшей ночью на улице Ратной в Москве. С сильнейшими ожогами Хлебникову доставили в реанимацию и подключили к аппарату вентиляции лёгких. По словам её дочери, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Пожарные обнаружили артистку на сильно обгоревшем диване. Как уточнила её дочь, до этого Хлебникова "курила у окна".

Кроме Хлебниковой, на пожаре пострадал ещё один человек, как сообщили очевидцы, его первого вынесли из квартиры. Однако кто он, пока неизвестно.

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