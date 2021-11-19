Команда Марины Хлебниковой обратилась к её поклонникам с просьбой о поддержке

Команда певицы Марины Хлебниковой обратилась с соцсетях к россиянам с просьбой поддержать артистку, которая пострадала при пожаре, и не распространять слухи и сплетни о случившемся. Они пообещали сами рассказывать почитателям певицы о происходящем с ней, чтобы избежать кривотолков.

"Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим", — написала команда артистки в её Instagram.

Представители Марины Хлебниковой также попросили воспринимать поступающую информацию о ней "с холодной головой" и верить только официальным данным от неё, и ещё — пожелать артистке скорейшего восстановления.

Ранее стало известно, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара, который вспыхнул в её двухуровневых апартаментах в Москве на улице Ратной.

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