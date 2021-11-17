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"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости

Шоу-бизнес

Приятель и возлюбленная бывшего солиста группы "На-На" Валерия Юрина уже год стараются помочь ему бросить злоупотреблять спиртными напитками, уговаривая его согласиться на лечение, но у них пока ничего не получается.

"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости

Друг Валерия Юрина Андрей Назаров рассказал изданию Starhit о том, что состояние артиста внушает серьёзное беспокойство его родным и близким:

"Погибает человек. По-другому и не скажешь. Весь этот год Валерка не просыхает. Пьёт каждый божий день, без разбора -всё, что горит. Он забросил творчество, хотя играл на гитаре, пел и выступал с концертами всю свою жизнь".

Ранее стало известно, что оказался в больнице. Выяснилось, что причиной его госпитализации стал новый запой. СМИ писали, что артист попал в больницу из-за тромба, и Назаров только теперь признался, что настоящей причиной госпитализации музыканта стало злоупотребление алкоголем.

Возлюбленная певца, Наталья, в отчаянии от того, что ничем не может помочь ему:

"Если сейчас его не остановить, второй тромб оторвётся, и это Валеру убьёт. Вспомните Диму Марьянова, у него те же проблемы были. Ушёл такой молодой, красивый, талантливый…"

Юрин не признаёт, что у него зависимость, и не поддаётся на уговоры друзей начать лечение в клинике. Назаров умоляет Юрина остановиться, ведь он нужен своим друзьям, родным и поклонникам.

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НА-НА (Валерий Юрин) - Пустынный пляж.flv
Автор: Светлана Нерадовская
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