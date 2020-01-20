Любые алкогольные напитки могут оказывать отрицательное воздействие на психическую составляющую человека. Помимо влияния на печень, алкоголь имеет особые свойства, влияющие на центральную нервную систему человека.
Ранние исследования подтверждают, что алкогольные напитки, содержащие в своей основе спирт — это сильнодействующие наркотики.
Такое утверждение было вынесено отдельно в ГОСТ и продержалось недолго, поскольку термин "сильнодействующий наркотик" был удален спустя более 20 лет.
Несмотря на исчезновения термина из ГОСТ, все алкогольные напитки приравниваются к наркотическим средствам. Как известно, наркотики вызывают зависимость.
Исследования ученых показывают, что после попадания алкоголя в кровь он начинает моментально действовать на центральную нервную систему. Это происходит из-за особенностей этанола.
Дело в том, что этанол способен растворять большое количество жиров, которые содержатся в нервной системе. Поэтому при попадании в кровь происходит быстрое растворение жиров в нервных клетках. В результате процесса растворения жиров нарушается работа нервной системы.
Изменения психики человека после алкоголя наступают со временем. Заметить это на первых стадиях невозможно.
Врачи и психологи говорят, что первый симптом психического нарушения — это повышенная активность к спиртному.
Это характерно признакам зависимости.
На первой стадии человек не чувствует себя хорошо без приема алкоголя, поэтому начинает его распивать в больших и порой неконтролируемых дозах.
Далее наступают первые симптомы физической зависимости.
К ним относится такое заболевание, как синдром отмены. На этой стадии человек становится зависимым от алкоголя.
В ходе развития заболевания человек не перестает употреблять алкоголь. Если же резко перестать принимать алкоголь, то могут возникнуть болезни сердечно-сосудистой системы.
При длительной алкогольной зависимости возникают галлюцинации и бред. Могут появляться признаки частой забывчивости вплоть до провалов в памяти.
Последняя стадия — деградация человека.
Врачи говорят, что вылечить заболевание довольно трудно, поскольку большинство нервных клеток уничтожены, а работа головного мозга полностью нарушена.
Тем не менее, вернуть интеллектуальные способности можно путем увеличения массы мозга — для этого выполняются специальные упражнения. В целом метод лечения зависит от желаний человека.
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