Как алкоголь меняет нашу психику

Любые алкогольные напитки могут оказывать отрицательное воздействие на психическую составляющую человека. Помимо влияния на печень, алкоголь имеет особые свойства, влияющие на центральную нервную систему человека.

Алкоголь - это наркотик

Ранние исследования подтверждают, что алкогольные напитки, содержащие в своей основе спирт — это сильнодействующие наркотики.

Такое утверждение было вынесено отдельно в ГОСТ и продержалось недолго, поскольку термин "сильнодействующий наркотик" был удален спустя более 20 лет.

Несмотря на исчезновения термина из ГОСТ, все алкогольные напитки приравниваются к наркотическим средствам. Как известно, наркотики вызывают зависимость.

Как алкоголь влияет на психику

Исследования ученых показывают, что после попадания алкоголя в кровь он начинает моментально действовать на центральную нервную систему. Это происходит из-за особенностей этанола.

Дело в том, что этанол способен растворять большое количество жиров, которые содержатся в нервной системе. Поэтому при попадании в кровь происходит быстрое растворение жиров в нервных клетках. В результате процесса растворения жиров нарушается работа нервной системы.

Признаки психических нарушений при опьянении

Если алкоголь остается достаточно долго в крови, то он начинает уничтожать нервные клетки.

После приема алкоголя нарушается система координации, снижается внимание, происходят эмоциональные всплески и неконтролируемые эмоции.

При алкогольном опьянении в легкой форме у человека снижаются социальные барьеры и страхи.

Также наступает чувство эйфории.

Как меняется психика пьющего человека

Изменения психики человека после алкоголя наступают со временем. Заметить это на первых стадиях невозможно.

Врачи и психологи говорят, что первый симптом психического нарушения — это повышенная активность к спиртному.

Это характерно признакам зависимости.

На первой стадии человек не чувствует себя хорошо без приема алкоголя, поэтому начинает его распивать в больших и порой неконтролируемых дозах.

Физическая зависимость, полная деградация личности

Далее наступают первые симптомы физической зависимости.

К ним относится такое заболевание, как синдром отмены. На этой стадии человек становится зависимым от алкоголя.

В ходе развития заболевания человек не перестает употреблять алкоголь. Если же резко перестать принимать алкоголь, то могут возникнуть болезни сердечно-сосудистой системы.

При длительной алкогольной зависимости возникают галлюцинации и бред. Могут появляться признаки частой забывчивости вплоть до провалов в памяти.

Последняя стадия — деградация человека.

Он теряет приоритеты в жизни и основным интересом для него становится алкоголь. В этой стадии нервные клетки начинают интенсивно умирать. Первым делом нарушается мыслительный процесс, в связи с чем снижаются интеллектуальные способности.

Далее меняется характер человека — он становится непредсказуемым. Время от времени наблюдается агрессивное поведение.

Врачи говорят, что вылечить заболевание довольно трудно, поскольку большинство нервных клеток уничтожены, а работа головного мозга полностью нарушена.

Тем не менее, вернуть интеллектуальные способности можно путем увеличения массы мозга — для этого выполняются специальные упражнения. В целом метод лечения зависит от желаний человека.