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Автор Владан Джурич

Как алкоголь меняет нашу психику

Здоровье » Здоровье и профилактика

Любые алкогольные напитки могут оказывать отрицательное воздействие на психическую составляющую человека. Помимо влияния на печень, алкоголь имеет особые свойства, влияющие на центральную нервную систему человека.

Алкоголь - это наркотик

Ранние исследования подтверждают, что алкогольные напитки, содержащие в своей основе спирт — это сильнодействующие наркотики.

Такое утверждение было вынесено отдельно в ГОСТ и продержалось недолго, поскольку термин "сильнодействующий наркотик" был удален спустя более 20 лет.

Несмотря на исчезновения термина из ГОСТ, все алкогольные напитки приравниваются к наркотическим средствам. Как известно, наркотики вызывают зависимость.

Как алкоголь влияет на психику 

Исследования ученых показывают, что после попадания алкоголя в кровь он начинает моментально действовать на центральную нервную систему. Это происходит из-за особенностей этанола.

Дело в том, что этанол способен растворять большое количество жиров, которые содержатся в нервной системе. Поэтому при попадании в кровь происходит быстрое растворение жиров в нервных клетках. В результате процесса растворения жиров нарушается работа нервной системы.

Признаки психических нарушений при опьянении 

  • Если алкоголь остается достаточно долго в крови, то он начинает уничтожать нервные клетки.
  • После приема алкоголя нарушается система координации, снижается внимание, происходят эмоциональные всплески и неконтролируемые эмоции.
  • При алкогольном опьянении в легкой форме у человека снижаются социальные барьеры и страхи. 
  • Также наступает чувство эйфории.

Как меняется психика пьющего человека 

Изменения психики человека после алкоголя наступают со временем. Заметить это на первых стадиях невозможно.

Врачи и психологи говорят, что первый симптом психического нарушения — это повышенная активность к спиртному.

Это характерно признакам зависимости.

На первой стадии человек не чувствует себя хорошо без приема алкоголя, поэтому начинает его распивать в больших и порой неконтролируемых дозах.

Физическая зависимость, полная деградация личности 

Далее наступают первые симптомы физической зависимости.

К ним относится такое заболевание, как синдром отмены. На этой стадии человек становится зависимым от алкоголя.

В ходе развития заболевания человек не перестает употреблять алкоголь. Если же резко перестать принимать алкоголь, то могут возникнуть болезни сердечно-сосудистой системы.

При длительной алкогольной зависимости возникают галлюцинации и бред. Могут появляться признаки частой забывчивости вплоть до провалов в памяти.

Последняя стадия — деградация человека.

  • Он теряет приоритеты в жизни и основным интересом для него становится алкоголь. В этой стадии нервные клетки начинают интенсивно умирать. Первым делом нарушается мыслительный процесс, в связи с чем снижаются интеллектуальные способности.
  • Далее меняется характер человека — он становится непредсказуемым. Время от времени наблюдается агрессивное поведение.

Врачи говорят, что вылечить заболевание довольно трудно, поскольку большинство нервных клеток уничтожены, а работа головного мозга полностью нарушена.

Тем не менее, вернуть интеллектуальные способности можно путем увеличения массы мозга — для этого выполняются специальные упражнения. В целом метод лечения зависит от желаний человека.

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