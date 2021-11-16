"Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни": Ида Галич о здоровье сына

Блогер и ведущая Ида Галич рассказала, что врачи запретили её сыну Леону перелёты и дальние поездки после госпитализации в сентябре. Поэтому она не смогла взять его с собой на съёмки в Сочи, оставив на попечение бабушкам.

31-летняя ведущая рассказала изданию "Starhit":

"Сын остался дома, потому что после недавних событий, а мы были в Морозовской детской больнице три дня, ему пока нельзя летать. Так что в Сочи я была со своей женской командой. А ребёнок был с родителями и за мамку переживал".

В больницу сын звезды попал в сентябре, когда с ним случился припадок. В клинике ему пришлось пройти детальное обследование.

Ида Галич рассказала о своих переживаниях за сына:

"Утром у нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни. Мы вызвали скорую, которая, к слову, очень быстро приехала в наш коттеджный посёлок. Нас забрали".

Звезда выразила огромную благодарность врачам за профессионализм и оперативность. Она добавила, что была ни жива ни мертва, когда в больнице услышала, что ребёнку нужно сделать МРТ, чтобы исключить опухоль или кровоизлияние.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.