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Ида Галич рассказала о своей личной жизни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса, которая недавно рассталась с супругом, высказалась по поводу отношений с мужчинами.

Ида Галич со своим экс-супругом Аланом Басиевым пополнила спиок звёздных пар, которые не пережили непростой 2020 год. Именно на год пандемии пришлось самое большое количество разводов среди селебрити.

Ида в феврале 2020 года родила сына Леона. Актриса сохранила с бывшим мужем хорошие отношения.

На вопрос о том, готова ли Ида заводить новый роман, она ответила категорично.

"Бог с вами. Не представляю, что должно случиться, чтобы я снова начала думать об отношениях. Мне хорошо быть самой с собой. Я только подняла голову! Только перестала работать 24/7! Только сбросила все, что оставалось после родов!" — объяснила Галич.

При этом блогер отметила, что не обделена мужским вниманием.

 

Автор: Елена Былкина
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