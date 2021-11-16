Дмитрий Дибров назвал размер своей зарплаты на ТВ

Дмитрию Диброву на днях исполнилось 62 года. Телеведущий живет в великолепном особняке на Рублевке с молодой женой Полиной и детьми. Такую жизнь звезда ТВ может себе позволить благодаря солидном заработку на телевидении.

Дмитрий Дибров вспомнил, как начал свою работу на телевидении в передаче "Весёлые ребята". По словам телеведущего, он и его соратники не думали о деньгах, а были просто полны энтузиазма.

Он скучает по тому времени, когда телевидение относилась к категории сакрального. Звезда ТВ не высоко оценивает уровень массового зрителя.

"Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80 процентов зрителей — идиоты, тогда как 20 — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры — мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же "Веселых ребятах". А у меня в голове была этакая "тарковщина"", — цитирует слова Диброва "Рамблер".

Слово "тарковщина" он расшифровывает, как "неприятие борделя, в который превращалась наша жизнь и вместе с ней телевидение".

Вопрос о заработной плате телеведущего центрального канала страны Диброва не смутил.

"Не меньше 50 тысяч долларов в месяц, то есть в рублях примерно три с половиной миллиона", — объяснил один из маститых работников телевидения.

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