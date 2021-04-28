Перенёсший инсульт Дибров рассказал о проблемах с памятью

В 2020 году ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров почувствовал внезапное недомогание и потерял сознание. Это произошло на публичном мероприятии. Рядом с ним в тяжёлый момент оказался Леонид Якубович.

Именно Леонид Аркадьевич вызвал скорую помощь. Диброва оперативно увезли в Боткинскую больницу. Телеведущий считает, что Якубович ему практически спас жизнь, ведь действия коллеги поспособствовали тому, что медицинская помощь была оказана вовремя.

В своём последнем интервью Дмитрий Александрович признался, что после перенесённого инсульта у него возникли проблемы с памятью.

"Я периодически забываю нужное слово. Но через три секунды вспоминаю", — рассказал Дмитрий Дибров в интервью "Собеседнику".

После того, как проблемы со здоровьем дали о себе знать, 59-летний ведущий пересмотрел свой образ жизни. Он советует всем людям отказаться от алкоголя и курения, а также дружить со спортом.

Сам Дибров уже не может заниматься физической активностью. Об этом рассказала его супруга Полина. Женщина объяснила тем, кто советовал телеведущему заняться спортом, что её мужу противопоказаны серьёзные физические нагрузки.

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