Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дуров анонсировал скорое появление видеоконференций в Telegram
Прожекты на матрицы: почему власти вспомнили про укрупнение регионов
Врач назвал шесть симптомов для срочного вызова скорой помощи
В Госдуме одобряют идею обучать школьников безопасности в Сети
Под Калугой ищут авиахулигана, который "атаковал" кортеж чиновника
Власти хотят контролировать деньги россиян
Задача Зеленского: почему украинцы "проглотят" рост цен на газ
УЕФА поддержал первого футбольного судью-трансгендера
Безопасному поведению в интернете могут начать учить в школе

Перенёсший инсульт Дибров рассказал о проблемах с памятью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В 2020 году ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров почувствовал внезапное недомогание и потерял сознание. Это произошло на публичном мероприятии. Рядом с ним в тяжёлый момент оказался Леонид Якубович.

Перенёсший инсульт Дибров рассказал о проблемах с памятью

Именно Леонид Аркадьевич вызвал скорую помощь. Диброва оперативно увезли в Боткинскую больницу. Телеведущий считает, что Якубович ему практически спас жизнь, ведь действия коллеги поспособствовали тому, что медицинская помощь была оказана вовремя.

В своём последнем интервью Дмитрий Александрович признался, что после перенесённого инсульта у него возникли проблемы с памятью.

"Я периодически забываю нужное слово. Но через три секунды вспоминаю", — рассказал Дмитрий Дибров в интервью "Собеседнику".

После того, как проблемы со здоровьем дали о себе знать, 59-летний ведущий пересмотрел свой образ жизни. Он советует всем людям отказаться от алкоголя и курения, а также дружить со спортом.

Сам Дибров уже не может заниматься физической активностью. Об этом рассказала его супруга Полина. Женщина объяснила тем, кто советовал телеведущему заняться спортом, что её мужу противопоказаны серьёзные физические нагрузки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

инсульт диброва
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения
Эксперт РАН: над лекарством от эпилепсии работали несколько десятилетий
Крупа "судного дня": о ценах на гречку, тяге к запасам и подозрениях
Олимпийская чемпионка Канаева рассказала о травле в гимнастике
Военный эксперт призвал готовиться к активному контрнаступлению РФ в Донбассе
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Террасы при кафе и ресторанах Петербурга смогут работать круглый год
Знаменитый режиссёр подверг сомнению скандальное заявление Прокловой
Болгария ищет "русский след" в серии взрывов на оружейных заводах
Конор Макгрегор продал свой бренд виски за $600 млн
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров Василий Амирджанов Володин разъяснил суть отечественной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Новости Белоруссии
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников