Алина Кабаева впервые за долгое время показалась на публике

Олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву в Италии торжественно наградили спортивным "Оскаром". Поклонники спортсменки обсуждают нарядное платье прославленной гимнастки.

Алина Кабаева, фото: кадр видео

Алина Кабаева ведёт непубличный образ жизни. Только особые случаи заставляют чемпионку показаться на публике.

Ранее 38-летняя гимнастка вступилась за Дину Аверину, которой, по мнению спортсменки, выставили несправедливые баллы на олимпиаде в Токио.

Теперь поводом снова выйти в свет стал 39-й Международный кинофестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. На празднике Кабаевой вручили золотой Венок почёта, который называют спортивным "Оскаром".

Решение о награде приняла Международная федерация кино и телевидения в области спорта. Отметили гимнастку за её работу по популяризации спорта и приобщение к нему молодёжи.

Кабаева явилась на награждение в белом лёгком платье в чёрный горошек с объёмным воротником с чёрным бантом. В ушах спортсменки красовались серьги-кольца с крупными жемчужинами. Эти серьги зрители помнят, так как в них чемпионка записала речь в защиту Дины Авериной для телеканала "Россия 1".

Награду знаменитой российской гимнастке вручили спортсменки из сборной Италии по художественной гимнастике.

Кабаева рассказала об уникальном фестивале "Алина".

"Во-первых, у нас учувствуют дети. Во-вторых, в зале у нас сидят дети. Дети из интернатов, дети из спортивных школ. И все эти билеты распространяются бесплатно. И всегда, когда девочки выходят на помост, я говорю: "Не волнуйтесь, вы делаете праздник для детей". Дети делают праздник для детей", — рассказала гимнастка в интервью Первому каналу.

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