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Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.

Алина Кабаева
Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье Кабаева в интервью для программы "60 минут" канала "Россия 1" говорила о серьёзных вещах.

Спортсменка с профессиональной точки зрения оценила выступление Дины Авериной. Она отметила, что российская гимнастка хорошо выполнила свои элементы. То, что израильтянке не сняли балл за ошибку, Кабаева расценила как сознательную позицию судей, направленную против России.

Зрители не только внимательно прослушали аргументы двукратной абсолютной чемпионки мира, но и обратили внимание на то, как хорошо выглядит Алина.

Кабаева появилась на экране в элегантном красном платье лаконичного кроя, которое хорошо подчёркивало стройную фигуру спортсменки. Из украшений на Алине были только серьги с жемчугом и обручальное кольцо.

Кабаева предпочитает скрывать свою личную жизнь от публики. Для поклонников Кабаевой до сих пор остаётся тайной, кто же стал её избранником.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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