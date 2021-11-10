Актёр Стебунов рассказал о разговоре с Ефремовым незадолго до ДТП

Актёр Иван Стебунов вспомнил, как нетрезвый Михаил Ефремов звонил ему за несколько дней до аварии со смертельным исходом.

Стебунов объяснил, что по разговору с другом понял: "пружина сжимается". Его тревожило то, что Ефремов длительное время не выходил из запоя.

"Позвонил его доктору, наехал, мол, почему тот ничего не предпринимает", — цитирует слова Стебунова "СтарХит".

Артист убеждён, что Ефремов запил из-за кончины двух дорогих ему женщин — матери и актрисы Галины Волчек, которую он считал второй матерью.

"Все понимали, что с ним что-то происходит. Он сидел за кулисами в тяжелейшем состоянии, говорил: "Всё, Вань, умерли все те, кто мог мне замечания делать". Эти две смерти привели к состоянию раздрая, и он пытался уйти от реальности", — объяснил Стебунов.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал серьёзное ДТП. В результате столкновения на дороге скончался водитель Сергей Захаров.

Актёра после резонансного судебного разбирательства приговорили к восьми годам лишения свободы. Позже срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

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