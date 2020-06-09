Актер Иван Стебунов подтвердил, что его с супругой не было в машине Михаила Ефремова в момент ДТП. Он приехал на место происшествия уже после инцидента. Однако пользователи социальных сетей продолжают травлю артиста.

"Произошла настоящая трагедия. Ни меня, ни моей супруги в машине на тот момент не было. Ни в каком баре мы не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП, после нас, через три минуты, приехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная. Мы приносим соболезнования семье погибшего", — оправдался актер.