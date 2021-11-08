Борис Моисеев показал дерзкое фото из 80-х с Примадонной

Борис Моисеев поделился с поклонниками снимком из прошлого. На фото сорокалетней давности запечатлено знаменитое трио "Экспрессия" в компании несравненной Аллы Пугачёвой.

Борис Моисеев с Аллой Пугачёвой, 80-е годы

Борис Моисеев, который был вынужден покинуть сцену из-за инсульта, полон ностальгических воспоминаний.

67-летний артист балует фолловеров эксклюзивными кадрами из личного архива.

На ретро-снимке Моисеев запечатлён со своими соратницами по шоу. В центре фото — Алла Пугачёва.

"Из Архива: #борисмоисеев #аллапугачева #триоэкспрессия/ 80-ые", — подписал заслуженный артист России памятное фото.

В конце 70-х годов молодой Моисеев создал танцевальное трио под названием "Экспрессия". В коллективе он танцевал с двумя девушками — Ларисой Хитана и Людмилой Чеснулявичюте.

Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете "Юрас перле" ("Морская жемчужина"). Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачёва. Примадонна пригласила трио работать в своём шоу.

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