Борис Моисеев поделился с поклонниками снимком из прошлого. На фото сорокалетней давности запечатлено знаменитое трио "Экспрессия" в компании несравненной Аллы Пугачёвой.
Борис Моисеев, который был вынужден покинуть сцену из-за инсульта, полон ностальгических воспоминаний.
67-летний артист балует фолловеров эксклюзивными кадрами из личного архива.
На ретро-снимке Моисеев запечатлён со своими соратницами по шоу. В центре фото — Алла Пугачёва.
"Из Архива: #борисмоисеев #аллапугачева #триоэкспрессия/ 80-ые", — подписал заслуженный артист России памятное фото.
В конце 70-х годов молодой Моисеев создал танцевальное трио под названием "Экспрессия". В коллективе он танцевал с двумя девушками — Ларисой Хитана и Людмилой Чеснулявичюте.
Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете "Юрас перле" ("Морская жемчужина"). Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачёва. Примадонна пригласила трио работать в своём шоу.
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