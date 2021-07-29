Больной Борис Моисеев озвучил имя своей наследницы

Бездетный заслуженный артист России Борис Моисеев написал завещание, рассекретив имя того, кому достанется его наследство.

Борис Моисеев, который дважды перенёс инсульт, рассказал о своём намерении оставить после своей смерти квартиру в Латвии Кристине Орбакайте.

Старшую наследницу Аллы Пугачёвой Моисеев ласково называет "дочкой".

Артист был вынужден распрощаться с сценической карьерой в 2015 году из-за серьёзных проблем со здоровьем. Моисеева частично парализовало, нарушились речевые функции.

В прессе периодически появляются сообщения о том, что состояние артиста ухудшилось и что он испытываем материальные проблемы.

Директор артиста Сергей Горох без устали опровергает подобные домыслы, сообщая, что певец получает хорошую пенсию и ни в чём не нуждается. У него есть несколько квартир не только в России, но и за её пределами — в Юрмале и Болгарии.

Представитель артиста отмечает, что Моисеев радуется жизни, периодически посещая свои владения за границей.

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