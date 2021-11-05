Галкин показал, как дети катаются на роликах по замку

Максим Галкин не стал ругать наследников за то, что они решили покататься на роликах на верхнем этаже замка. Дети демонстрировали экстремальные повороты у книжных шкафов и колонн дворца.

Неделю каникул, связанных с объявленными в стране нерабочими днями, Лиза и Гарри Галкины проводят очень насыщенно. Супруг Аллы Пугачёвой поощряет любой игровой досуг двойняшек, не дозволяя наследникам засиживаться в гаджетах.

Галкин уже показывал, как его дети играли в прятки, а также резались в картишки. Теперь брат и сестра вздумали кататься на роликах на мансардном этаже замка. Ребятишки нарезали круги вокруг колонн. Видео муж Примадонны опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Максим похвалил детей за активный отдых.

"Молодцы!" — сказал юморист своим восьмилетним двойняшкам, глядя на их весёлые гонки на роликах.

Игровая комната детей Галкина заставлена шкафами с книгами, столами и полками. Ранее шоумен показывал, как в этом помещении сын выращивает разноцветные водоросли.

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