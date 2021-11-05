Максим Галкин не стал ругать наследников за то, что они решили покататься на роликах на верхнем этаже замка. Дети демонстрировали экстремальные повороты у книжных шкафов и колонн дворца.
Неделю каникул, связанных с объявленными в стране нерабочими днями, Лиза и Гарри Галкины проводят очень насыщенно. Супруг Аллы Пугачёвой поощряет любой игровой досуг двойняшек, не дозволяя наследникам засиживаться в гаджетах.
Галкин уже показывал, как его дети играли в прятки, а также резались в картишки. Теперь брат и сестра вздумали кататься на роликах на мансардном этаже замка. Ребятишки нарезали круги вокруг колонн. Видео муж Примадонны опубликовал в своём Instagram-аккаунте.
Максим похвалил детей за активный отдых.
"Молодцы!" — сказал юморист своим восьмилетним двойняшкам, глядя на их весёлые гонки на роликах.
Игровая комната детей Галкина заставлена шкафами с книгами, столами и полками. Ранее шоумен показывал, как в этом помещении сын выращивает разноцветные водоросли.
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