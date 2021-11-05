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Галкин показал, как дети катаются на роликах по замку

Шоу-бизнес

Максим Галкин не стал ругать наследников за то, что они решили покататься на роликах на верхнем этаже замка. Дети демонстрировали экстремальные повороты у книжных шкафов и колонн дворца.

Галкин показал, как дети катаются на роликах по замку

Неделю каникул, связанных с объявленными в стране нерабочими днями, Лиза и Гарри Галкины проводят очень насыщенно. Супруг Аллы Пугачёвой поощряет любой игровой досуг двойняшек, не дозволяя наследникам засиживаться в гаджетах.

Галкин уже показывал, как его дети играли в прятки, а также резались в картишки. Теперь брат и сестра вздумали кататься на роликах на мансардном этаже замка. Ребятишки нарезали круги вокруг колонн. Видео муж Примадонны опубликовал в своём Instagram-аккаунте. 

Максим похвалил детей за активный отдых.

"Молодцы!" — сказал юморист своим восьмилетним двойняшкам, глядя на их весёлые гонки на роликах.

Игровая комната детей Галкина заставлена шкафами с книгами, столами и полками. Ранее шоумен показывал, как в этом помещении сын выращивает разноцветные водоросли.

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ДЕТИ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ ЛИЗА И ГАРРИ ИГРАЮТ В ПРИВЕТ ВАЛЕТ ИГРА ДЕТСТВА МАКСИМА ГАЛКИНА КРУТО
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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