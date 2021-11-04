Галкин показал, как его дети играют в карты: "Привет, валет!"

Карточная игра у наследников Максима Галкина и Аллы Пугачёвой получилась очень эмоциональной. Дети звёздных супругов используют гаджеты только в образовательных целях. Часы досуга двойняшки проводят за старыми добрыми играми.

Гарри и Лиза Галкины

Максим Галкин очень мудро подходит к делу воспитания детей. Каждое новое видео с Гарри и Лизой неизменно очаровывает публику.

Вчера шоумен показывал, как наследники играют в прятки. На этот раз восьмилетние брат и сестра сыграли в занимательную карточную игру.

"Игра из моего детства "Привет, валет!" — не знал, что дети до сих пор играют", — подписал видео Максим в своём Instagram-аккаунте.

На кадрах двойняшки играют за столом в карты, очень бурно реагируя на карту джокер. После очередного раскрытия карт детишки громко кричат, словно по команде.

Подписчики Галкина активно комментировали игровой контент.

"Игра замечательная. Тоже помню, как в детстве играли. Замечательные детишки у вас, Максим! Огромный респект за такое воспитание, напомнило мне меня в детстве, лучшее время"; "Дети из девятнадцатого века!" — писали под видео фолловеры.

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