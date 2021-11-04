Съёмки шоу Кудрявцевой приостановили после нападок Пермяковой

Работу над шоу Леры Кудравцевой "Секрет на миллион" на НТВ временно приостановили. Случилось это вскоре после того, как звезда "Интернов" Светлана Пермякова рассказала о том, как обманывают на популярной программе.

Гарик Мартиросян в своём Instagram-аккаунте сообщил, что "Холдинг "Газпром-медиа" приостанавливает работу над некоторыми передачами из-за пандемии. Шоумен отметил, что зрителям придётся на время попрощаться с такими программами, как "Игра", "Суперстар" и шоу "Секрет на миллион".

В СМИ появилась информация о том, что шоу "Секрет на миллион" могут закрыть окончательно.

Ведущая программы объяснила, что происходит с проектом.

"Пока мы не пишем шоу "Секрет на миллион", поэтому я уехала. Честно говоря, я не знаю, почему приостановили съёмки, я не узнавала. Мне дали небольшой отпуск, но по каким причинам, я не знаю", — цитирует слова Кудрявцевой PopCornNews.

Ранее Светлана Пермякова раскритиковала лживые правила телепередачи в YouTube-шоу "Петя любит выпить".

Комедийная актриса отметила, что рассчитывала получить денежный выигрыш на шоу, чтобы помочь тяжелобольному ребёнку своих знаковых. В итоге её выигрыш составил всего 80 тысяч рублей. Конверт с главным секретом программы, по словам Светланы, и вовсе был пустым.

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