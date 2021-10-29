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Светлана Пермякова рассказала об обмане на шоу "Секрет на миллион"

Шоу-бизнес

Звезда "Интернов" Светлана Пермякова заявила, что была жестоко разочарована шоу "Секрет на миллион", которое ведёт Лера Кудрявцева. Комедийная актриса разоблачила все уловки программы.

Светлана Пермякова рассказала об обмане на шоу "Секрет на миллион"

Светлана Пермякова выложила всё, что думает о телевизионном шоу, на котором раскрывают секреты звёзд.

Актриса объяснила, что согласилась участвовать в проекте с единственной целью — заработать деньги на реабилитацию ребенка с ДЦП, сына её приятеля.

Светлане пришлось не по душе, что согласованные с ней вопросы не прозвучали. Ей задали вопросы, которых она не ожидала услышать.

"И тут в эфире мне задаются вопросы, от которых у меня волосы встают дыбом. Мне задаются вопросы о том, о чем мы не договаривались. Но мне надо быть в эфире, мне надо делать лицо", — рассказала Пермякова в YouTube-шоу "Петя любит выпить".

Главная интрига шоу — вопрос в конверте, на который звезда может откровенно ответить и получить один млн рублей.

Пермякова в передаче отказалась отвечать на вопрос в конверте.

"Я не хотела сейчас говорить. Конверт был пустой. Мне сказали: "Вы миллион не выиграете в любом случае, у нас нет таких финансов". Мне не дали выиграть даже 300 тысяч. После выплаты налогов осталось 80 тысяч. Вместо миллиона я больному ребенку 80 тысяч рублей собрала", — объяснила Пермякова.

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Автор: Елена Былкина
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