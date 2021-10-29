Звезда "Интернов" Светлана Пермякова заявила, что была жестоко разочарована шоу "Секрет на миллион", которое ведёт Лера Кудрявцева. Комедийная актриса разоблачила все уловки программы.
Светлана Пермякова выложила всё, что думает о телевизионном шоу, на котором раскрывают секреты звёзд.
Актриса объяснила, что согласилась участвовать в проекте с единственной целью — заработать деньги на реабилитацию ребенка с ДЦП, сына её приятеля.
Светлане пришлось не по душе, что согласованные с ней вопросы не прозвучали. Ей задали вопросы, которых она не ожидала услышать.
"И тут в эфире мне задаются вопросы, от которых у меня волосы встают дыбом. Мне задаются вопросы о том, о чем мы не договаривались. Но мне надо быть в эфире, мне надо делать лицо", — рассказала Пермякова в YouTube-шоу "Петя любит выпить".
Главная интрига шоу — вопрос в конверте, на который звезда может откровенно ответить и получить один млн рублей.
Пермякова в передаче отказалась отвечать на вопрос в конверте.
"Я не хотела сейчас говорить. Конверт был пустой. Мне сказали: "Вы миллион не выиграете в любом случае, у нас нет таких финансов". Мне не дали выиграть даже 300 тысяч. После выплаты налогов осталось 80 тысяч. Вместо миллиона я больному ребенку 80 тысяч рублей собрала", — объяснила Пермякова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.