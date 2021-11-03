Авербух ответил на вопрос о пропасти между ним и Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух рассказал об отношениях со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.

Авербух долгое время предпочитал скрывать свой роман с Арзамасовой.

Разница в возрасте между супругами более двадцати лет заставляла многих моралистов упрекать фигуриста за его выбор.

Илья Авербух вспомнил, как между ним и его молодой избранницей пробежала искра.

Впервые звезда фигурного катания увидел Арзамасову, когда ей было всего пятнадцать лет. Авербух признался, что не смотрел "Папины дочки" и слабо представлял, какие танцы на льду можно поставить с девушкой-подростком.

"Я познакомился с ней, когда её пригласили в проект "Ледниковый период". Причём это была вообще не моя идея — пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная: ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?" У нас всё-таки много танцев про любовь, отношения", — сказал Авербух в интервью Карену Адамяну.

Спустя десять лет звёзды встретились на мероприятии в Москве и им сразу захотелось быть вместе, так как они заговорили "на одном языке".

"Мне нравится её какая-то определённая беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир её победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет… Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь", — отмечает фигурист.

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