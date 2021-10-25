Арзамасова показала Авербуха с сыном на руках

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками трогательным снимком супруга с маленьким сыном. Артистка восхищается мужем, который. по её словам, всё успевает — и работать, и ребёнка понянчить.

Илья Авербух с сыном

Лиза Арзамасова опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором Илья Авербух укачивает наследника.

На кадрах фигурист лежит, а на груди у него мирно спит крохотных сыночек. Авербух качает младенца, не сводя с мальчика взгляда.

Счастливая мама засняла эту семейную идиллию, сопроводив видео текстом, полным восхищения своим супругом.

"Ну и о простой человеческой радости… Она выглядит вот так. Я не понимаю, как ты всё успеваешь?… Полным ходом идёт подготовка к премьере в Москве ледового спектакля "Анна Каренина", который будет идти уже совсем скоро, с 4 по 14 ноября! Ежедневные постановки номеров для эфиров "Ледникового периода"! Куча других дел и забот! И обязательно — подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так — бережно", — пишет Лиза.

Подписчиков актрисы семейная сцена тоже не оставила равнодушной.

"Ох, Лиза! И Лёва волшебный, и пара ваша — удивительно гармоничная"; "Какое это милое, спокойное, семейное, тёплое счастье"; "Это прекрасно и счастье, когда такой папа у ребёнка! Мама счастлива, это точно!" — пишут в сети.

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